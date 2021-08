Cerruti: “Inter tornata competitiva grazie a Marotta. Inzaghi deve conoscere…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista analizza le cinque squadre in testa in Serie A dopo le prime due giornate

"Ripensando alle cinque squadre in testa, c’è, infatti, una differenza che fa riflettere, perché soltanto il Milan è ripartito con lo stesso allenatore della stagione scorsa. E siccome, al suo primo campionato intero, Stefano Pioli è riuscito a guidare i rossoneri al secondo posto, riportandoli in Champions, il vantaggio è doppio. Ciò non significa, ovviamente, che bastino le sue conoscenze rossonere per strappare lo scudetto all’Inter, guarda caso diventata campione d’Italia nel secondo anno in panchina di Conte, ma indubbiamente il Milan è decollato senza gli interrogativi che hanno circondato le altre quattro squadre a punteggio pieno".

"Tanto per incominciare, Inzaghi deve conoscere il potenziale dei titolarissimi come Brozovic e di chi aveva giocato meno come Sensi, in un’Inter ricostruita, che soltanto grazie all’abilità di Marotta è tornata competitiva. Sarri, alla guida della Lazio che fin qui ha segnato più gol (9), deve trasmettere le sue idee di gioco non facili per tutti. Mourinho, atterrato a sorpresa sul pianeta Roma, dovrà fare i conti con un ambiente, prima che con una squadra, perennemente condizionato dai risultati. Spalletti, infine, sarà impegnato ad aiutare Insigne, in scadenza di contratto, a trovare un nuovo equilibrio tattico. E allora è facile tornare al punto di partenza, riflettendo su quanto ha detto Pioli, che dopo l’esaltante 4-1 al Cagliari, al contrario dei suoi quattro colleghi a pari punti, ha potuto riallacciarsi alla stagione scorsa".