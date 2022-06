Cerruti: “Vedendo le mosse sul mercato, l’Inter avrà un vantaggio sul Milan”

"Premesso che il fatto di essere campioni d’Italia non basta per vivere di rendita, come hanno constatato Handanovic e compagni l’anno scorso, la prima riflessione riguarda il vantaggio con cui partono i nerazzurri nella prima fase del mercato. In questi giorni, non a caso, l’Inter si è già mossa su più fronti senza interrogativi sul cambio di proprietà con gli stessi dirigenti, a cominciare da Marotta e Ausilio, che si devono preoccupare soltanto per i contatti dei nuovi acquisti e non per i propri in scadenza. Muoversi per tempo, infatti, spesso è determinante per strappare un giocatore alla concorrenza, o semplicemente per metterlo a disposizione del proprio allenatore fin dal primo giorno di ritiro.