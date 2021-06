Cerruti: “Berardi pronto per il salto in una big. E’ il classico giocatore che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha esaltato le qualità di Domenico Berardi

Che ne pensa di Berardi? E' pronto per il salto in una big?

"E' il classico giocatore che ha promesso tanto e non ha mantenuto in proporzione. Ora ha la grande occasione per il salto di qualità, lo giudicheremo a fine torneo e non dopo una partita. A fine primo tempo con la Turchia in molti volevano Chiesa al suo posto, poi è cresciuto. E' un giocatore di grande qualità, forse gli manca la personalità, che contraddistingue i grandi campioni".