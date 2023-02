Cerruti: “Skriniar dimostra come si possa essere professionisti fino all’ultimo giorno”

"Il difensore slovacco, un quasi ex nerazzurro destinato al Psg, ha giocato dal primo all’ultimo minuto meritandosi un bel 6,5 nelle pagelle di Sebastiano Vernazza, che sarebbe stato 7 se nel finale non avesse perso malamente un pallone. L’attaccante portoghese (Leao, ndr), al contrario, è andato in panchina per la seconda gara consecutiva e dopo il suo ingresso, al posto di Divock Origi, si è visto soltanto quando ha sfruttato l’errore di Skriniar con il passaggio sprecato. Premesso che l’Inter non ha vinto perché Inzaghi ha confermato Skriniar e il Milan non ha perso perché Pioli ha rinunciato inizialmente a Leao, il loro rendimento è però una simbolica fotografia di entrambi. Perché si può giocare bene o male ma bisogna essere professionisti, e professionali, fino all’ultimo giorno del proprio e sempre ricco contratto, a prescindere dalle scelte degli allenatori e delle società".