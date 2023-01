Cerruti: “Inter occhio al derby, ma non puoi snobbare la Coppa Italia. Inzaghi può pareggiare”

Il giornalista ha commentato il momento dell'Inter che guarda al derby ma non può tralasciare l'obiettivo Coppa Italia

Andrea Della Sala

Il giornalista Alberto Cerruti ha commentato il momento dell'Inter che guarda al derby ma non può tralasciare l'obiettivo Coppa Italia stasera con l'Atalanta stasera.

"Stasera si ricomincia e il calendario vuole che la prima a tornare in campo, per i quarti di Coppa Italia, sia l’Inter detentrice del trofeo conquistato la stagione scorsa in finale contro la Juventus. Al di là dei calcoli sulla fatica di questa sfida in previsione del derby di domenica sera, visto che il Milan già eliminato non avrà altri impegni in settimana, la Coppa Italia è un obiettivo che i nerazzurri non si possono permettere di snobbare".

Approdare in semifinale, quindi, sarebbe già un bel risultato per la squadra di Inzaghi, in attesa di sapere se i prossimi avversari si chiameranno Juventus o Lazio. E soprattutto rivincere il trofeo contro una di queste quattro squadre (Fiorentina/Torino o Roma/Cremonese) significherebbe ripetere la doppietta della stagione scorsa: Supercoppa e Coppa Italia. Ma siccome bisognerebbe sempre cercare di migliorare, nel caso dell’Inter non si può dire che abbia fatto passi avanti rispetto a un anno fa. È vero che si è qualificata agli ottavi di Champions in un girone difficile e se superasse il Porto il traguardo dei quarti non sarebbe da sottovalutare.

"In questo senso il prossimo derby, avrà un’importanza particolare perché un nuovo successo, dopo il 3-0 di Riad, darebbe una spallata forse definitiva al Milan consolidando il sorpasso in classifica nei confronti dei rossoneri. E se nel frattempo Lautaro e compagni rifileranno altri tre gol all’Atalanta, il finale della stagione potrebbe regalare ancora soddisfazioni a Inzaghi. Anche se nel suo caso la corsa per ripetere il bilancio dell’anno scorso, assomiglia più a una rincorsa per pareggiare che per vincere. Ecco perché non può più sbagliare. A cominciare da stasera".