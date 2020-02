Julio Cesar: “Lukaku-Lautaro? Speriamo che stasera non li fermino, Inzaghi avrà…”

Julio Cesar ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Lazio-Inter: “Lukaku-Lautaro? Speriamo che stasera non li fermino. Sono due bravissimi attaccanti, Lukaku è uno fortissimo anche fisicamente. Speriamo che loro possano continuare così fino alla fine. Possiamo chiamarli Batman e Robin. Penso che per i difensori e i portieri sia importante quando si trovano davanti attaccanti in un momento positivo, studiare i loro movimenti. Quello che facevo io quando giocavo. Devi veramente studiare. Credo che l’allenatore della Lazio farà una riunione per parlare con la sua difesa e cercare di annullare quei due”.

