Cesari: “Lazio-Inter ben diretta da Rocchi. de Vrij-Immobile? E’ rigore. Il cartellino…”

Intervenuto a Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari ha fatto la moviola di Lazio-Inter. Cesari è partito dal rigore concesso dopo il contatto tra de Vrij e Immobile:

“Sanzione tecnica corretta, non si può spingere come ha fatto de Vrij. Per me è calcio di rigore. Giallo o rosso? Non è un fallo genuino, Godin poteva intervenire? Rocchi può aver avuto questa sensazione. Immobile ha il possesso del pallone o c’è distanza di gioco? Forse per quello possiamo anche concedere il giallo. Se Immobile avesse avuto il possesso del pallone sarebbe stato da rosso de Vrij”.

ROCCHI – “Partita molto ben diretta da Rocchi, mi ha soddisfatto. Era una partita dal coefficiente di difficoltà altissima”.

MILINKOVIC SU BARELLA – “Un fallo involontario, Milinkovic vuole evitarlo. Non è fallo né giallo”.

FALLO DI MILINKOVIC SU YOUNG – “E’ un gioco pericoloso ma non è da cartellino giallo, il serbo ritrae la gamba”.