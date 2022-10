Fiorentina-Inter, moviola, Cesari: “Due gol meritano attenzione. Dimarco…”

Nella corso della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, Graziano Cesari ha analizzato al direzione arbitrale di Valeri in Fiorentina-Inter : "Il rigore per la Fiorentina inevitabile perché la palla è ancora sul terreno di gioco. A questo punto è anche necessario un provvedimento disciplinare, questi interventi sono da sanzionare col rosso".

"La mia domanda è: come mai mariani al Var e Costanzo all'Avar non hanno avvisato il direttore di gara che manca un provvedimento disciplinare così chiaro in questa situazione? Se lo sono dimenticati? Il terzo gol della Fiorentina e il quarto dell'Inter meritano attenzione. Il gol di Jovic? L'attaccante della Fiorentina fa perno e De Vrij perde l'orientamento. Secondo me entrambi i gol sono da annullare".