Cesari: “Gol Sassuolo irregolare, era fallo su Calhanoglu. Perché non è intervenuto il VAR?”

Il primo gol del Sassuolo, segnato da Raspadori, era da annullare. Graziano Cesari conferma a Pressing le impressioni di tutti

"Le proteste dell'Inter in occasione della rete di Raspadori sono state molto forti. Calhanoglu riceve un calcio da Berardi, chiaro che l'arbitro deve interrompere l'azione e assegnare un calcio di punizione ai nerazzurri. Se non lo fa l'arbitro, è il VAR che deve intervenire per aiutare il direttore di gara. Fourneau ha davanti Frattesi, quindi non ha una visuale corretta e si perde il contatto. Il VAR è stato poco presente. Gol annullato all'Inter? VAR positivo, perché vede il braccio di Dimarco".