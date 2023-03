Cesari: “Inter? Manca un rigore solare col Lecce. Episodio che mi fa impazzire”

Questa la recriminazione principale sulla prestazione del direttore di gara: "Ci sono episodi che mi fanno impazzire. Sul 2-0 per l'Inter c'è un intervento di Blin su Gosens e l'arbitro è vicinissimo. Forse è coperto, ma non vede l'anticipo netto di Gosens, che porta via il pallone e poi prende un calcione dall'avversario. Possibile che il VAR non intervenga se uno prende un calcione? E' un rigore assolutamente solare".