Cesari: “Juve-Inter a Doveri? Qualche guaio l’ha fatto, ma mi fido”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro: “Il fuorigioco semiautomatico agevolerà il lavoro degli arbitri. E’ uno strumento fondamentale, la tecnologia lo è e dobbiamo fidarci. Se il fuorigioco è di pochi centimetri, è comunque fuorigioco ed è giusto annullare un gol, seppur bellissimo che sia. In questo modo, una volta ne trai svantaggio, un’altra invece ne trai vantaggio, ma c’è equità. Non sono d’accordo però sulla regola del fuorigioco: le braccia non contano, ma perché? E’ assurdo! Mi serve il braccio nel movimento, il movimento del braccio serve nella corsa, il braccio fa parte del corpo. Il corpo si propende in avanti perché si muovono le braccia e per questo motivo dico che non andrebbe considerata solo la spalla. Poi, altra cosa è segnare col braccio.