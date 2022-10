Cesari: “Lamentele di Dionisi? Fittizie, il gol di Dzeko arriva 60 secondi dopo”

Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo

Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, analizzando le proteste contro l'arbitro dell'allenatore Dionisi: "Dionisi si è lamentato per un fallo a centrocampo che porta al gol dell'1-0. Calhanoglu cerca il pallone, retrocede e Ferrari gli salta sulle spalle: è ovvio che non commetta ponte. Il gol di Dzeko arriva 60 secondi dopo, è fittizio dire che l'episodio ha influenzato il gol".