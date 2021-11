Cesari: “Rigore Roma? Clamoroso, Kjaer dà un calcio a Pellegrini come Dumfries con Sandro”

L'ex arbitro ha analizzato durante Pressing gli episodi contestati durante la gara tra Roma e Milan

"Malissimo Maresca, bocciato completamente. Rigore per il Milan? Maresca non cambia il suo giudizio, Ibanez il pallone non lo gioca mai. Non c'è necessità di andare a rivedere il Var, non è un chiaro ed evidente errore. Invito di andare al Var è sbagliato. L'ultimo episodio per è clamoroso. Kjaer su Pellegrini? Maresca non ha assolutamente visto nulla. È un calcio come quello di Dumfries ad Alex Sandro. Ha preso in pieno la gamba dell'avversario".