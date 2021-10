Sassuolo-Inter, la MOVIOLA di Cesari: “Fondamentale l’interpretazione dell’arbitro”

L'ex arbitro ha analizzato durante Pressing l'episodio alla fine del primo tempo tra Handanovic e Defrel

"Anche se è stato uno scontro fortuito con Handanovic, il regolamento non parla di scontro fortuito o meno, ma di danno che si subisce. La linea guida è: È fondamentale l'interpretazione dell'arbitro in campo, il Var si tira da parte e non può intervenire. Il gomito tocca il viso e il piede tocca il ginocchio di Defrel. Va allargato l'utilizzo del protocollo Var".