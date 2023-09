Cesari promuove Sozza: “Merita 9 in pagella, perfetto sotto ogni punto di vista”

"Assolutamente regolare l'ultimo duello tra Thiaw e Thuram, mentre un piccolo dubbio potrebbe esserci su quello precedente - più energico- che ha provocato la caduta di Giroud. E' una questione di intensità della spallata di Dumfries e questa la può valutare bene solo l'arbitro in campo, quindi il VAR non può intervenire".

"Rigore ineccepibile, ultimo intervento importante in una partita quasi perfetta di Sozza".

