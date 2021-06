Sconcerti: “Se ti danno 70 mln, qualunque giocatore, non solo Hakimi, va venduto”

Il giornalista si è soffermato sulla rivoluzione sulle panchine europee ma anche di come il calcio è cambiato con la pandemia

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera ha parlato in particolare degli allenatori scelti dai grandi club come garanzia per un futuro migliore. "Fino a questo momento tutte le grandi società europee hanno scelto tecnici sicuri, non di affermazione recente. Molti sono grandi ritorni come Ancelotti e Allegri, gli stessi Sarri e Spalletti, o come Mourinho in Italia. È come se il calcio si fosse fermato, se fosse scesa al minimo la voglia di sperimentare. È quasi scomparso l’allenatore giochista, ogni squadra si è messa dietro le spalle di tecnici sicuri, conosciuti nelle sfumature di gioco, nel carattere, nel modo di rapportarsi ai giocatori", si legge.