EDICOLA / TS: Inter, in corso due diligence con Investcorp. Si studiano conti del club

Ancora la cessione dell'Inter sulla prima pagina di TuttoSport. Il quotidiano sportivo torinese, che in queste ore sta parlando della vendita del club nerazzurro a Investcorp pronta ad offrire a Suning 1.3 miliardi per avere la società, torna sull'argomento. In un box a fondo pagina si legge: "Inter, è in corso la due diligence. Investcorp non smentisce la trattativa per l'acquisto del club, si studiano i conti societari". Poi si parla anche di campo e della gara che si gioca alle 12.30: "Inzaghi vuole imitare il Napoli di Spalletti. A Empoli per tentare la fuga".