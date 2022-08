CorSera – Inter, cessione last minute? Ecco cosa hanno detto Inzaghi e Marotta a Zhang

Steven Zhang è tornato a Milano e si è presentato alla Pinetina per assistere all’allenamento dell’Inter. Il presidente si è trattenuto fino all’ora di cena insieme alla squadra e a colloquio con Beppe Marotta e Simone Inzaghi. I dirigenti e il tecnico nerazzurro sperano a quattro giorni dall’avvio della nuova stagione di non assistere a una dolorosa cessione, necessaria per sistemare il bilancio.