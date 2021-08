Conti a posto e nuovo mercato: Inter, la cessione di Lukaku cambierebbe tutto

In casa Inter tiene banco la questione legata a Romelu Lukaku: l’offensiva del Chelsea non si è fermata dopo il primo no dei nerazzurri, e sono attesi nuovi rilanci. L’eventuale cessione del bomber belga, seppur dolorosissima,...

In casa Inter tiene banco la questione legata a Romelu Lukaku: l'offensiva del Chelsea non si è fermata dopo il primo no dei nerazzurri, e sono attesi nuovi rilanci. L'eventuale cessione del bomber belga, seppur dolorosissima, potrebbe aiutare il club sotto diversi punti di vista, come scrive il Corriere dello Sport: "Al momento Marotta e Ausilio lavorano a affari... differenza zero. Tradotto: l'operazione per Nandez con il Cagliari (offerta 2 milioni per il prestito più 20 per il diritto di riscatto più bonus) di fatto sarebbe finanziata, almeno per il prestito e l'ingaggio che percepirebbe l'uruguaiano, con il risparmio dello stipendio di Nainggolan, che sarebbe trasferito in prestito sull'isola con una parte dello stipendio pagato (3 milioni sugli 8,5 totali del 2021-22). Questa è l'idea dell'Inter, ma è chiaro che il Cagliari abbia in testa numeri diversi e che qualcosa i dirigenti nerazzurri dovranno "mollare".