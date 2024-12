Il miliardario italo-americano, fondatore del fondo statunitense Gamco Investors, ha avviato colloqui con Fininvest per l'acquisizione del 100% del Monza, valutato intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, un elemento chiave è la possibilità che Fininvest rimanga come azionista di minoranza, mantenendo un legame con il club anche dopo la vendita. Fininvest ha confermato che sono in corso discussioni con diversi partner, ma ha precisato che non si tratta di trattative in stato avanzato.