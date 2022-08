Champions d’oro per le italiane, l’Inter incassa 40 mln. La vittoria vale più di 100 mln

"Cinquanta milioni per la Juve con la semplice qualificazione ai gruppi: andando avanti nel torneo si può raddoppiare e oltre. Un po’ meno per Napoli (40,1), Milan (37,2) e Inter (36,4), ma sempre cifre ragguardevoli che cambiano la vita, “aggiustano” il bilancio e rilanciano il mercato. Due miliardi per le 32 finaliste. Divisi in quattro categorie. 1) Partecipazione: una quota fissa, circa 15,6 milioni per ogni club. 2) Ranking storico: voce che fa una grande differenza, legata ai risultati degli ultimi dieci anni. Offre 36 milioni di diritto alla migliore (il Real Madrid naturalmente) e, scendendo, 1,1 milioni all’ultima. La Juventus, 4a quest’anno in questa speciale classifica, ne incassa 33; il Napoli, 15°, ne prende 20,5; l’Inter, al 20° posto, riceve 14,8 milioni; il Milan, subito dopo, 13,6. Con una precisazione: se il Benfica viene eliminato nei playoff, Napoli, Milan e Inter incrementano il bottino di un altro milioncino", spiega La Gazzetta dello Sport.