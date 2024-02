"Non sarà più il campionato più bello al mondo, di certo non il più ricco, ma dati alla mano sta meglio di molti altri. Lo testimoniano le 7 squadre su 7 ancora in corsa nelle coppe. Come noi, nessuno. Né gli inglesi (6 su 8), né i tedeschi (5 su 7), né i francesi (3 su 6). Una prova di forza che sta consentendo alla serie A di tenere dietro tutti gli altri nel ranking Uefa, che mai come quest’anno peserà moltissimo: dopo l’ultimo giro abbiamo consolidato il primo posto con 15.571 punti, davanti a Germania (14.500) e Inghilterra (13.875). Serve arrivare a fine stagione fra i primi due posti per poter portare cinque squadre nella nuova Champions. Si può fare. Ma servirà l’aiuto di tutti: oltre a Inter, Napoli e Lazio che puntano ai quarti di Champions anche Europa League e Conference possono dare una mano. In ballo ci sono anche parecchi soldi: se tutte e 7 andassero ai quarti, solo di premi Uefa entrerebbero 40 milioni di euro, 50 con i botteghini", aggiunge il quotidiano.