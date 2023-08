Al Nassr, Ronaldo decisivo contro l’Al-Hilal: Brozovic vince la Champions araba

Il club arabo che ha acquistato l'interista ha battuto due a uno la squadra di Koulibaly e Milinkovic-Savic: primo titolo in Arabia per il croato

Decisivo Cristiano Ronaldo che ha ribaltato il risultato al 51' col gol di Michael, con Ronaldo in gol al 74' e poi ai supplementari al 98' in inferiorità numerica per l'espulsione di Al Amri (dal 71'). L'ex giocatore nerazzurro era tra i titolari ed è stato sostituito nel finale. Nella formazione araba gioca anche un altro ex Inter, Alex Telles.