Champions, le offerte per il triennio 2024/2027: la Rai sfida Sky e Mediaset

Tempo di trattative tra broadcaster e UEFA per i diritti tv del triennio Champions 2024-2027. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’agenzia svizzera Team Marketing ha ricevuto le offerte dall'Italia.

"In prima fila c’è ancora Sky, storicamente in prima fila per il più importante torneo continentale. Ha riproposto l’offerta anche Amazon Prime Video, che oggi trasmette la migliore partita del mercoledì. E c’è ancora Mediaset per l’offerta in chiaro. Questa volta però si è fatta sotto pure la Rai".