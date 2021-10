Champions League, Dzeko tra i candidati per il gol più bello del terzo turno

L'attaccante dell'Inter ha segnato la rete del momentaneo 1-0 nel successo di martedì sera contro lo Sheriff

Il numero 9 nerazzurro è stato candidato per il ‘Goal of the Week’, del Matchday 3 di Champions League: Keita (Liverpool), Paulinho (Sporting Lisbona), Vinicius Junior (Real Madrid) gli altri nominati.