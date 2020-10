Champions, focolaio Coronavirus allo Shakhtar avversario dell’Inter il 27 ottobre

Sei giocatori dell’Ucraina saranno costretti a saltare la sfida di mercoledì con la Francia: 2 sono risultati positivi, gli altri 4 sono in isolamento. I due positivi sono Andriy Pyatov e Taras Stepanenko, in isolamento invece Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos e Junior Moraes, tutti dello Shakhtar Donetsk dove si è verificato un focolaio. Lo Shakhtar il 27 ottobre sfiderà l’Inter nella seconda giornata di Champions League. “Tutti i giocatori sono in isolamento” ha fatto sapere il club. Nuovi tamponi sono previsti fra 4 giorni.

(Gazzetta.it)