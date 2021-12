Champions League, Inter in attesa: il punto sui possibili avversari agli ottavi

I nerazzurri attendono di conoscere il nome dei prossimi rivali: subito possibile un accoppiamento da brividi

Conquistati gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, l'Inter attende ora di conoscere il suo prossimo avversario: i nerazzurri partono dalla seconda fascia, e rischiano un accoppiamento da brividi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili rivali di febbraio: "Inter in seconda fascia anche per valore, un po' come tutte le italiane che hanno sempre dato l'impressione di inferiorità contro Liverpool, Real Madrid, il Chelsea stesso. E da "non" testa di serie c'è davvero poco da scegliere. Il Lilla sembra il meglio. Contro l'Ajax e lo United di Ronaldo i nerazzurri se la giocano (come la Juve con l'Atletico). Ma City, Liverpool e Bayern sono di un altro pianeta. Qualsiasi analisi va riletta a metà febbraio: infortuni, condizione fisica e nuovi tecnici (Rangnick allo United) possono cambiare scenario".