CdS – Champions, per l’Inter girone della morte. Va meglio alle altre italiane

Si legge sul quotidiano: "Nel bel mezzo di un conflitto latente e mai sopito, l’urna si è divertita a piazzare sotto lo stesso tetto guelfi e ghibellini. Juventus contro Paris Saint-Germain nel girone H. Oltre che sportivo (Di Maria ritrova subito Messi e soci), l’astio è anzitutto politico con Agnelli antagonista di Al-Khelaifi, anche se per l’appellativo di girone della morte bisogna risalire al gruppo C. C’è l’Inter stretta in mezzo alla morsa di Bayern Monaco e Barcellona, oltre ai cechi del Viktoria Plzen nel prevedibile ruolo di sparring partner.

In qualità di campione d’Italia il Milan ha scansato la doppia big, abbinando Salisburgo e Dinamo Zagabria al Chelsea di Tuchel (con Tomori che ritrova la sua ex squadra), rivale che nel recinto della Champions non incrocia dalla fase a gironi dell’edizione 1999/2000. Pronostico aperto, apertissimo nel raggruppamento del Napoli. Accoppiato ad Ajax e Rangers oltre a un grande classico come il Liverpool, già affrontato nelle ultime due apparizioni europee dei partenopei nella competizione".