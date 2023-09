GdS – Champions, Inter grande favorita del girone. “Pensare agli ottavi non basta più”

Rispetto a un anno fa il girone è più abbordabile e stavolta l’Inter parte da grande favorita. Pensare agli ottavi non basta più, l’Inter deve porsi come obiettivo il primo posto del girone e a contenderglielo ci sarà il Benfica, avversario dei quarti ad aprile. L’Inter riportò i lusitani sulla terra, vincendo a Lisbona e dominando al ritorno (nonostante il 3-3 finale). Qualcosa è cambiato, a partire dall’attacco. Di Maria è la nuova stella del Benfica e pure il centravanti arriva dall’Italia: Arthur Cabral alla Fiorentina poteva fare di più, ma ha comunque dimostrato di avere numeri importante. E l’Inter lo ha sempre sofferto. In porta, poi, c’è quel Trubin su cui l’Inter sognava di puntare per il futuro, prima di scontrarsi in sede di trattativa con lo Shakhtar.

"Il Salisburgo non fa certo paura: l’Inter lo ha affrontato in amichevole il 9 agosto, vincendo 4-3 in Austria. Dalla quarta fascia, invece, è arrivata la Real Sociedad, orgoglio basco, calcio spagnolo, ma non avversario che può spaventare un’Inter che ragiona non più da outsider ma da top club d’Europa.GdS - In Europa c’è una nuova Inter. E punta al massimo", chiude Gazzetta.

