CL – Il Bayern vince anche al ritorno, Lazio fuori. Il Chelsea elimina Atletico

Con l'eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco, nessuna italiana è ai quarti di finale di Champions

Nulla da fare per la Lazio: la squadra di Simone Inzaghi perde 2-1 anche nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e viene eliminata. Dopo il 4-1 dell'Olimpico, i bavaresi ottengono un'altra vittoria, agevolata dal rigore alla mezz'ora di Lewandowski concesso per un fallo di Muriqi su Goretzka in area sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa segna anche Choupo-Moting per il momentaneo 2-0 prima del gol della bandiera per la Lazio targato Parolo all'82'. In ogni caso il Bayern, campione in carica, stacca il pass per i quarti dove ci sarà anche il Chelsea.