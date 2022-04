Champions League, City e Liverpool in semifinale: Guardiola passa col brivido

Appena terminati gli ultimi due quarti di finale: si è completato il quadro delle migliori quattro d'Europa

quadro delle semifinali di Champions League è completo. Sono appena terminati infatti gli ultimi due quarti di finale di ritorno, tra polemiche e spettacolo. Atletico Madrid e Manchester City non sono andate oltre lo 0-0 al Wanda Metropolitano, in un match terminato addirittura dopo 11 minuti di recupero di grande tensione (padroni di casa anche in 10 per l'espulsione di Felipe). Passano quindi gli inglesi, forti dell'1-0 dell'andata all'Ethiad Stadium siglato da De Bruyne. Gara da over invece quella tra Liverpool e Benfica, terminata 3-3. Gol di Konatè e doppietta di Firmino per la squadra di Klopp, Ramos, Yaremchuk e Nunez per i portoghesi, comunque eliminati in virtù del 3-1 di Anfield dell'andata.