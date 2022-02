Festa Chelsea, Lukaku in panchina: i numeri condanno il belga. E Tuchel…

I 'Blues' conquistano il successo in Champions League senza l'attaccante belga ex Inter, in panchina per tutti i 90 minuti

Alessandro De Felice

Il Chelsea batte il Lille 2-0 a Stamford Bridge nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti. La novità è che Thomas Tuchel, allenatore dei campioni d'Europa, lascia in panchina per tutti i 90 minuti Romelu Lukaku, reduce dalla prestazione deludente contro il Crystal Palace con soli 7 palloni toccati nell'intera gara.

"Privandosi dell’ex nerazzurro, i Blues segnano in media 2,5 gol a partita - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Uno in più di quando invece il belga gioca. E non saranno i suoi miseri 5 gol in Premier a contraddire una tendenza resa evidente anche dai rapporti tesi con il tecnico tedesco che alla vigilia, almeno per la forma, lo aveva difeso, dopo una partita di campionato da 7 palloni toccati, incluso il calcio d’inizio".

In conferenza stampa, al termine del match, Tuchel ha spiegato la sua scelta: "Con lui c’è più di intensità e Romelu è stanco"