Champions League, giovedì il sorteggio della fase a gironi. Inter in fascia 3

La fase a gironi della Champions League in questa stagione si disputerà in otto settimane e si chiuderà prima dell'inizio della Coppa del Mondo Fifa 2022.

L'Inter fa parte delle 32 squadre che prenderanno parte alla Champions League 2022/2023 in virtù del posizionamento in classifica nella passata Serie A. Sono 26 le squadre già qualificate alla fase a gironi, mentre le ultime 6 si conosceranno tra martedì e mercoledì, al termine degli spareggi.

Le squadre sono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22. Le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.