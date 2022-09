Champions League – Juventus ko 2-1 con il PSG, Milan fermato sul pari a Salisburgo

Si sono chiuse le 6 gare del martedì delle 21 della prima giornata di Champions League. Sconfitta esterna per la Juventus, che perde 2-1 contro il Paris Saint-Germain (doppietta di Mbappe). Il Milan non va oltre al pareggio per 1-1 sul campo del Salisburgo. Larghe vittorie esterne per Manchester City (0-4 a Siviglia) e Shakhtar Donetsk (1-4 a Lipsia).