Champions League, Liverpool-Inter in programma martedì: dove vederla in tv

I nerazzurri di Inzaghi affrontano ad Anfield Road i Reds di Klopp nella gara di ritorno degli ottavi di finale

Dopo il successo per 5-0 contro la Salernitana, l'Inter si prepara a tornare in campo nella gara di martedì 8 marzo alle 21 contro il Liverpool, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2021-2022.

Liverpool-Inter si disputerà martedì 8 marzo alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport (252 del satellite e 484 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/