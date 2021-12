Champions League, lunedì il sorteggio: Inter in seconda fascia, le possibili avversarie

Il quadro completo delle qualificate agli ottavi di finale di Champions League: ecco le possibili avversarie dell'Inter

Con la sconfitta dell'Atalanta in casa contro il Villarreal va in archivio la fase a gironi della Champions League 2021/2022. La formazione spagnolo completa il quadro delle qualificate, in attesa del sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale, in programma lunedì 13 a Nyon alle ore 12:00.