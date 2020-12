Champions League, i sorteggi degli ottavi: Juve vs Porto, sfide difficili per Lazio e Atalanta

Giornata di sorteggi in Champions League. Le palline dell’urna hanno decretato gli accoppiamenti per gli ottavi che si giocheranno il 16-17 e 23-24 febbraio per le gara d’andata e il 9-10 e 16-17 marzo per quelle di ritorno. Tre le italiane ancora in corsa per la finale di Istanbul dopo l’eliminazione dell’Inter ai gironi. Il Gladbach che era nel girone dei nerazzurri affronterà il City di Guardiola. Per la Lazio sfida difficile contro il Bayern Monaco detentore dell’ultima Coppa. Alla Juve di Pirlo è toccato il Porto. L’Atalanta sfida il Real Madrid che era nel girone dell’Inter. Ecco tutte le partite della prossima fase della CL:

Borussia M’Gladbach-Manchester City;

Lazio-Bayern Monaco;

Atletico Madrid-Chelsea;

Lipsia-Liverpool;

Porto-Juventus;

Barcellona-PSG;

Siviglia-B. Borussia Dortmund;

Atalanta-Real Madrid.