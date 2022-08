Champions League, oggi ultimo turno di playoff: Inter spettatrice interessata

Fra oggi e domani andranno in scena le ultime 6 gare dei playoff di Champions League: 12 squadre si giocano gli ultimi 6 posti a disposizione per la fase a gironi. L'Inter, che partirà dalla terza fascia, sarà spettatrice interessata, come scrive il Corriere dello Sport:

"Possono tirare un sospiro di sollievo già stasera, Inter e Napoli. Il Benfica ha un bel vantaggio dopo l'andata dei playoff di Champions e nel caso in cui la Dinamo Kiev non dovesse ribaltare il 2-0 subito in casa (a Lodz), i portoghesi si ritroverebbero di diritto nella terza fascia per i sorteggi dei gironi. Sarebbe una buona notizia per due delle quattro italiane qualificate, i cui bussolotti saranno estratti proprio dalla stessa urna in cui si potrebbero trovare i portoghesi. Incrocio invece possibile con Juve e Milan. La squadra di Roger Schmidt ha perso Darwin Nuñez, passato al Liverpool, ma ha trovato in Gonçalo Ramos, cresciuto nel vivaio, un degno sostituto".