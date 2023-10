Champions League, per i bookie Inter vicinissima agli ottavi: la quota per la finale…

Il pensiero dei bookmakers sul percorso in Champions League delle squadre italiane, tra cui l'Inter di Inzaghi

Il Milan vede allontanarsi gli ottavi di finale di Champions League. Con due pareggi in altrettante gare, diminuiscono le chance per i rossoneri di ottenere il passaggio del turno nel girone di ferro composto da Newcastle, Borussia Dortmund e Psg. Così, la quota dell'approdo di Pioli agli ottavi sale a 2,50 su Betflag (era di poco superiore a 2 dopo i sorteggi).

Discorso diverso per Inter e Lazio, vittoriose rispettivamente contro Benfica e Celtic: Inzaghi e Sarri hanno agguantato la testa del girone e ora vedono il percorso europeo con più ottimismo. Scende infatti a 1,05 la quota per la qualificazione agli ottavi dei neroazzurri, mentre viene proposto a 1,45 il passaggio del turno della Lazio. Sale, seppur di poco (1,45), la quota del Napoli, a cui i bookie continuano a dar fiducia nonostante la sconfitta in casa contro il Real Madrid.