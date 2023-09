Champions League, si parte con Real Sociedad-Inter: i precedenti tra i due club

I PRECEDENTI

Real Sociedad-Inter si giocherà per la prima volta in Champions League. Nelle competizioni europee esiste solo un precedente: nel primo turno di Coppa UEFA 1979/80, quando i nerazzurri superarono il turno dopo una vittoria per 3-0 all’andata e una sconfitta per 2-0 al ritorno. L'ultimo confronto tra le due squadre è stato nel Trofeo Pirelli del 2003 giocato a Lucca, quando i nerazzurri vinsero 1-0 grazie alla rete di Van der Meyde.