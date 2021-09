Champions League, l’Atletico passa nel finale col Milan. Primo gol per Messi

I risultati delle gare delle 21

Non tiene il muro difensivo del Milan, che cade nel finale contro l'Atletico Madrid dopo una partita di grande sacrificio. Al gol di Leao rispondono infatti quelli di Griezmann e di Suarez (su calcio di rigore). Prima gioia invece per Lionel Messi con il Paris Saint-Germain, che sigilla il successo della sua squadra sul Manchester City per 2-0 (l'altro gol è di Gueye).