Champions League, non riesce l’impresa al Villarreal: Liverpool in finale in rimonta

Il risultato del ritorno della gara odierna di Champions League

Sembrava una notte con sapore d'impresa per il Villarreal: la squadra di Unai Emery, chiamata a ribaltare il 2-0 per il Liverpool dell'andata, ci è anche riuscita con un primo tempo straordinario e grazie ai gol illusori di Dia e Capoue. Nella seconda frazione è uscita però la grande potenza dei Reds: complice un Rulli non proprio preciso negli interventi, la squadra di Klopp ribalta il risultato in soli 12 minuti grazie ai gol di Fabinho, Luis Diaz e Sadio Mané. E' dunque il Liverpool la prima finalista, aspettando l'esito di Real Madrid-Manchester City di domani.