Champions, l’Inter nel girone dei ‘vicini di casa’: 3 tecnici nati a 100 chilometri

La particolare caratteristiche del Gruppo D di Champions League con gli allenatori di Inter, Real Madrid e Shakhtar nati a 100 chilometri

Tre allenatori italiani, tutti nati in un triangolo di circa 100 chilometri. Nel Girone D di Champions League , per un curioso scherzo del destino sono stati inserite il Real Madrid di Ancelotti , l' Inter di Simone Inzaghi e lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi .

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i tre sono nati in città vicine tra loro: Reggiolo, paese natale di Ancelotti, è in provincia di Reggio Emilia, a 100 chilometri di distanza da Brescia, la città di De Zerbi, e dalla Piacenza di Inzaghi.