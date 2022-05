Champions, mercato nero per la finale: biglietti anche a 5 mila euro

Prezzi impazziti per il mercato nero dei biglietti per la finale di Champions League

Prezzi impazziti per il mercato nero dei biglietti per la finale di Champions League domani sera allo Stade de France, con picchi di 3.000 euro chiesti per la prima categoria e addirittura di 5.000 se si vuole cercare l'introvabile tagliando sul mercato web. Trasferita da San Pietroburgo a Saint-Denis a causa della guerra in Ucraina, la sfida fra Liverpool e Real Madrid è uno scontro fra due giganti della categoria.