Champions, Milan-Porto 1-1: pareggio in rimonta per i rossoneri verso il derby

Ancora ultima in classifica nel suo girone di Champions League la squadra di Stefano Pioli

E' terminata 1-1 Milan-Porto in programma questo pomeriggio al Meazza. I rossoneri sono ancora ultimi nel girone dopo aver conquistato il primo punto. Luis Diaz ha aperto le danze dopo 6 minuti e soltanto al 61' è arrivato il pareggio grazie all'autogol di Mbemba propiziato da Kalulu. Il destino dei rossoneri ora è aggrappato anche all'altro match del girone, Liverpool-Atletico Madrid, in programma stasera. Nel finale cambi conservativi di Pioli anche in ottica derby.