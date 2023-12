Champions, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi. Tutte le info per il sorteggio

L'Inter ha chiuso il Gruppo D con il pareggio per 0-0 con la Real Sociedad. I nerazzurri, già qualificati agli ottavi, passano il turno da secondi nel girone. 12 i punti conquistati, come la Real Sociedad. Sono stati però i baschi a strappare il pass come primi, in virtù di una migliore differenza reti. L'Inter ha infatti segnato 8 gol, subendone 5, mentre la Real Sociedad ha chiuso con una differenza reti di +5 (7 gol fatti, 2 subiti).