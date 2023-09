GdS – Champions, tutti contro Pep. Bayern e Real, ma tra le favorite c’è anche l’Inter

"Vediamo se Guardiola stupirà ancora con qualche novità per non diventare mai prevedibile: ha la rosa più ricca e i giocatori tatticamente più versatili. La domanda è: riuscirà il City a farsi ricordare come non è invece riuscito a Liverpool, Bayern e Psg, le ultime aspiranti alla successione? Dipende anche dagli avversari. Nell’ultima edizione il City ha liquidato il Bayern (quarti) e il Real Madrid (semifinale), prima di fare match pari, almeno ai punti, con l’Inter. Lo scenario è diverso se la sfida è in 90’, ma i nerazzurri ora affiancano legittimamente i big storici Bayern e Real Madrid come antagonisti del City".