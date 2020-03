Ipotesi prolungamento campionato: c’è il rischio Champions. L’EL non è un problema

Il campionato italiano è fermo, come tutto il resto dell’Italia in pratica, fino al 3 aprile. E ieri nel Consiglio della FIGC si è parlato delle varie ipotesi per portarlo a termine. Tra queste idee c’è anche quella che prevede duri fino a maggio con il recupero delle due partire che salteranno, una il 20 e l’altra il 31 maggio. La Coppa Italia ormai sembra destinata ad essere giocata a maggio.

Peccato che la finale di CL sia programmata per il 30 maggio a Istanbul e se ci dovesse essere un’italia tra Juve, Napoli o Atalanta, sarebbe un problema. La finale di Europa League invece si gioca a Danzica il 27 maggio e non ci sono incroci con eventuali date del campionato italiano, quindi per Inter o Roma potrebbero in quel caso, qualora arrivassero in finale, non esserci problemi. (Fonte: GdS)