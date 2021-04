Champions, PSG-City 1-2: gli inglesi soffrono ma la spuntano in rimonta

Terminata la seconda semifinale d'andata di Champions League con la vittoria della squadra di Guardiola

Nonostante 45' di grande sofferenza, il Manchester CIty è riuscito a portare a casa una importantissima vittoria contro il PSG. La squadra di Guardiola si è imposta per 2-1 nella semifinale di andata di Champions League, portandosi così in una situazione di vantaggio in attesa del ritorno che si disputerà all'Etihad Stadium. Al momentaneo vantaggio di Marquinhos, hanno risposto gli inglesi con De Bruyne e Mahrez con la complicità di Keylor Navas. Da segnalare anche l'espulsione di Gueye al 78' per un fallo pericolosissimo ai danni di Gundogan.