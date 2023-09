Champions, si lotta per conquistare un quinto posto. L’obiettivo è migliorare il ranking

"Milan, Napoli, Inter e Lazio lotteranno anche per le altre italiane. Il ranking è un obiettivo mai così importante. Non solo per restare tra le prime quattro nazioni, il che garantisce quattro posti in Champions. Ma anche per guadagnare un posto. La nuova Champions allargata a 36 prevede infatti che due dei quattro posti supplementari vadano ai due campionati con il miglior ranking stagionale. Così anche la quinta della Serie A potrebbe trovare ospitalità in Champions. L’ultima stagione è stata entusiasmante: con tre finaliste siamo stati i migliori dopo l’Inghilterra. Il difficile è ripetersi, ma tentare è obbligatorio", aggiunge Gazzetta.